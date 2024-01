Pößneck. Die zehnjährige Nele ist das Aushängeschild vom Carnevalsclub Schlettwein. Wer ihr großes Vorbild ist.

„Lächeln, immer lächeln. Und Körperspannung. Den Tanz kannst du ja“, gibt Leonie Böhnke an Nele Bernhardt Tipps auf den Weg, so von einem Ex-Tanzmariechen zum neuen Tanzmariechen. Die Zehnjährige dehnt sich, breitet die Arme aus, tanzt unter Anleitung ihrer Trainerin. Beide zeigen ihr Können unter dem Banner des Carnevalsclubs Schlettwein (CCS). Es ist beeindruckend und es ist harte Arbeit, schließlich gilt deren Präsentation als Königsdisziplin. Als Tanzmarie(chen) steht man allein auf der Bühne. Man kann sagen, es ist das Highlight einer jeden Veranstaltung. Wenn der Saal tobt, anfeuert, alle Blicke auf sie gerichtet sind und stürmisch applaudiert wird, dann ist es der größte Lohn. Und die 18-jährige Trainerin sagt lachend: „Wenn man sich vertanzt, bekommt das eh keiner mit, nur wir zwei kennen die eingeübte Schrittfolge.“ Denn: Bei den Gardetänzen fällt das natürlich um so mehr auf.