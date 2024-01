Pößneck/Schleiz. Letzte Hinweise zum wohl spannendsten Tag seit langer Zeit im Saale-Orla-Kreis und anderes mehr

1. Landrats-Stichwahl im Saale-Orla-Kreis

An diesem Wochenende ist die Stichwahl zur Landratswahl die wohl spannendste Veranstaltung im Saale-Orla-Kreis. Wer die Briefwahl nicht nutzt, ist in den Wahllokalen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr willkommen. Gefragt sind alle Einheimischen ab 16 sowie alle EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten im Oberland oder Orlatal zu Hause sind. Die Teilnahme an der Stichwahl ist auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich, man benötigt lediglich einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Ein vorläufiges Wahlergebnis könnte am Sonntag gegen 19 Uhr feststehen. Detailliertere Hinweise gibt es hier.

2. Nimritz feiert mit vielen närrischen Gästen

Unter dem guten halben Dutzend Faschingsumzüge im Saale-Orla-Kreis ist jener in Nimritz der jüngste. Am Samstag, 27. Januar, wird er erst zum dritten Mal veranstaltet. Los geht es um 14 Uhr. Das Motto für die Wagen- und Fußgruppen lautet „Und wenn die Welt grad kocht – Nimritz feiert doch!“. Im Anschluss wird ab 15.30 Uhr ein „buntes Faschingstreiben“ auf dem Dorfplatz der Orlatal-Gemeinde gefeiert. Wer wissen will, was vor einem Jahr zu erleben war, kann hier nachblättern.

3. Thriller mit thüringischer Kulisse im Kino Wurzbach

Fünf Tage lang wurde im Februar 2022 für die internationale Filmproduktion „Die Theorie von Allem“ im Besucherbergwerk Kamsdorf und in der Drognitzer Gaststätte gedreht. Thüringen diente als Kulisse für die Alpen, wo es zu einem brutalen Verbrechen kommt. Der zweistündige Streifen läuft am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr im Kino Wurzbach.

4. Wladimir Kaminer zu Gast in Pößneck

Zum „Frühstück am Rande der Apokalypse“ wird Samstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr ins Pößnecker Schützenhaus eingeladen. Der Bestsellerautor Wladimir Kaminer wird aus seinem gleichnamigen Buch lesen und auf seine Art erläutern, was „Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison“ miteinander verbindet. Wie seine Lesung aus dem September in Schleiz ankam, kann hier nachgelesen werden.

5. Sonderausstellung auf Schloss Burgk

„Ein Künstlerleben zwischen Provinz und Prominenz“ lautet das Motto einer noch bis 18. Februar laufenden Sonderausstellung zu Ehren der Löhmaer Künstlerin Heike Stephan auf Schloss Burgk. Am Wochenende sind Besucher jeweils von 11 bis 16 Uhr willkommen.