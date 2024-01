Schleiz/Pößneck. Gendern, Medizinstipendien, Radwegekonzept - viele Dinge werden aktuell versprochen - wurden aber bereits abgelehnt

In den vergangenen Wochen sind jede Menge Wahlversprechen in die Runde geworfen worden. „Wenn ich Landrat werde, dann...“ oder „Das habe ich für uns erreicht...“ hieß es immer wieder. In den verschiedenen Podiumsdiskussionen war nie wirklich Zeit, detailliert darauf einzugehen, und einen Zweikampf hat einer der beiden Stichwahlkandidaten gescheut. Beim näheren Blick auf die Themen und die dazu getroffenen Entscheidungen wird aber nicht nur Kreistagsmitgliedern schnell klar, dass es dazu doch ein paar wichtige Fakten zu sagen gäbe: