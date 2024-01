Pößneck. Wie die Heizung in Pößneck-Ost funktioniert: Führung durch Blockheizkraftwerk fördert Erstaunliches zutage

Einen seltenen Einblick gewährten die Stadtwerke Jena-Pößneck. Denn im Rahmen der 700-Jahr-Feier der Stadt führte Mitarbeiter Steffen Brandt durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) in der Kurzackerstraße. Rund zwei Dutzend Interessierte wollten wissen, wie die Fernwärme in die Heizkörper im Wohngebiet Pößneck-Ost kommt. Draußen ist‘s frisch, drin ist‘s mollig warm, wie die Besucher feststellten. Das 1973 aufgebaute Fernwärmenetz wurde zuerst von einem Kohlekraftwerk beheizt beziehungsweise das Wasser, das durch Rohre in die Wohnungen strömt. Später kurzzeitig durch ein Ölheizwerk und seit 1992 durchs Verbrennen von Gas, wie der damalige Bauleiter des BHKW und Gast, Peter Spittler, am Rande erwähnte. Nunmehr drei voneinander unabhängige Netze gibt es in Pößneck. An der Jahnstraße und am Malzhaus sind kleinere BHKW. Die drei Trassen sind 5,9 Kilometer lang. Elf Prozent der Pößnecker Haushalte sind angeschlossen. In den drei Pößnecker Werken und in Blankenhain wurden im Jahr 2023 zusätzliche Heizöltanks eingebaut, um die drohende Gaslieferungsverknappung im Zuge des russischen Angriffskriegs abfedern zu können. Tatsächlich, so Brandt, wurde kurzzeitig im Zuge der Preisexplosion bei Gas auch Öl verbrannt, um das Wasser zu erhitzen. Rund 77.000 Liter Trinkwasser befinden sich im Netz, das am BHKW in der Kurzackerstraße hängt. Zwischen 75 und 90 Grad Celsius warm ist das durchs System gepumpte H₂O. Durch die Kraft-Wärme-Kopplungen wird nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert, bis zu 800 Kilowatt können ins Mittelspannungsnetz gespeist werden.