Bad Lobenstein. Erklärung deutscher Maschinen- und Anlagenbauer: „Wer ausländische Fachkräfte deportieren will, hat nicht begriffen, dass die Parole ‘Deutschland den Deutschen’ nur einem Standort schweren Schaden zufügt – unserem Land.“

Der frühere Saalburger Unternehmer Bertram Kawlath, bekannt als langjähriger Geschäftsführer des Feingusswerkes Schubert & Salzer Bad Lobenstein, warnt als Mitglied des Präsidiums des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor der Wirtschaftspolitik der AfD. Diese würde den stark exportabhängigen Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland ruinieren.

In einer VDMA-Erklärung vom 25. Januar heißt es: „Die nationalistischen Ideen der AfD und anderer extremistischer Parteien würden, insbesondere mit Blick auf ihre Wirtschaftspolitik, den Standort Deutschland in Kürze ruinieren. Wer den Ausstieg Deutschlands aus der EU fordert, hat nicht begriffen, dass kein europäisches Land im wirtschaftlichen Machtkampf zwischen den Kontinenten allein bestehen kann. Wer ausländische Fachkräfte deportieren will, hat nicht begriffen, dass die Parole ‘Deutschland den Deutschen’ nur einem Standort schweren Schaden zufügt – unserem Land. Schon heute tragen dringend benötigte Fachkräfte aus anderen Ländern ihr Wissen lieber woanders hin, weil sie sich nicht willkommen fühlen. Das können wir uns im globalen Wettlauf um kluge Köpfe nicht leisten.“

AfD & Co. sind ein Risiko für die Arbeitsplätze in Deutschland

Der VDMA, der 3600 Betriebe mit mehr als 1,2 Millionen Mitarbeitern allein in Deutschland vertritt, stellt fest: „Wirtschaft und Verfechter einer demokratisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaft müssen sich klar gegen solche wohlstandfeindlichen Ideen positionieren.“ Die Warnung lautet: „AfD und ähnliche Parteien sind ein großes Standortrisiko für Deutschland, seine Unternehmen und die Menschen, die hier bei uns arbeiten!“

Auf die VDMA-Erklärung wurde die OTZ-Lokalredaktion am Donnerstag von Unternehmern aus dem Saale-Orla-Kreis im Hinblick auf die hiesige Landrats-Stichwahl vom Sonntag hingewiesen.

Die vollständige Erklärung des VDMA vom 25. Januar 2024 kann man hier nachlesen..