Pößneck. „Perfide Strategie“: Das sagen Enrico Kleebusch (SPD), Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) und Matthias Creutzberg (CDU) zur Anti-AfD-Demo der Pößnecker Grüne/SIP-Stadtratsfraktion und des DGB Saale-Orla vom heutigen Abend in Kleindembach

In Kleindembach im Goldenen Stern steigt heute um 18.30 Uhr ein „Bürgerdialog“ der AfD unter anderem mit dem Landratskandidaten Uwe Thrum und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die ab 17.30 Uhr angekündigte Gegendemo vis-a-vis der Gaststätte mit dem Motto „Nie wieder ist jetzt! Auch im SOK!“ der Grüne/SIP-Fraktion des Pößnecker Stadtrates und des Deutschen Gewerkschaftsbundes Saale-Orla ruft drei weitere Pößnecker Stadträte auf den Plan.

So reiben sich Enrico Kleebusch (SPD), Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) und Matthias Creutzberg (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung, in welcher eingangs von einem „aussichtsreichen Landratskandidaten Uwe Thrum“ gesprochen wird, vor allem am Grünen Steve Richter, der in Kleindembach als stellvertretender Versammlungsleiter fungiert. Es handele sich „um ebenjene Person, die am 08.01.2024 ein Bild von Adolf Hitler auf einem Traktor sitzend in den sozialen Medien veröffentlichte“, so der gemeinsame Teil der Erklärung. „Alle demonstrierenden Teilnehmer der Bauernproteste, die gegen die politischen Missstände im Land auf die Straße gingen, wurden mit diesem Statement ins rechte Lager verortete und offen denunziert“, finden Kleebusch, Kleindienst und Creutzberg, die Richter eine „perfide Strategie“ vorwerfen.

In einem individuellen Kommentar Kleebuschs heißt es unter anderem: „Herr Richter ist ein Hetzer und Brandstifter ohne Argumen-tationsgrundlage. Diesmal geht es abermals gegen eine Partei, die nach Bundesverfassungsgericht nicht verboten und damit wählbar wie demokratisch ist. Herr Richter ist Mitglied der Grünen und es damit gewohnt stets und ständig fingerzeigend politisch Andersdenkende zu diffamieren. Demokratie bedeutet es, dass man Mehrheiten auch dann aushalten muss, wenn die eigene Partei nicht davon profitiert, weil sie durch schlechte, nicht nachvollziehbare Politik in der Bevölkerung in Ungnade gefallen ist.“ Außerdem: „Insbesondere im ländlich geprägten Raum wie Kleindembach, in dem viele Bauern, Waldbesitzer und Landwirte ansässig wie tätig sind, werden nun ebenjene zum Protest gegen Rechts aufgerufen, die vor zwei Wochen durch Richters Post selbst noch mit Adolf Hitler, dem Nationalsozialismus und damit dem rechten Lager in Verbindung gebracht wurden.“

Kleindienst kommentiert extra unter anderem: „Herr Richter verunglimpft mit seinen Aussagen einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung. Da ich selbst von der Staatssicherheit in der DDR überwacht wurde und die Stasi-Methoden dadurch kennengelernt habe, möchte ich davor warnen, Andersdenkende zu stigmatisieren.“

Creutzberg resümiert unter anderem: „Die Demonstrationen [mit dem Motto „Nie wieder jetzt“ - Anm. d. Red.] erreichen aus meiner Sicht das Gegenteil, denn es erzeugt eine Aufmerksamkeit in Größenordnungen, die kein Werbebudget abdecken kann. Eines sollten die Teilnehmer solcher Demonstrationen aber wissen: Sie demonstrieren gegen sich selbst. Der permanente und lineare Aufstieg der AfD ist eine direkte Folge der Politik der Bundesregierungen.“ Wenn dem ein Ende gesetzt werden soll, dann wäre es sinnvoller, gegen die Politik zu demonstrieren, die „gegen das eigene Volk gerichtet“ sei.

Eine kritische Auseinandersetzung mit politischen Thrum- und Höcke-Positionen enthält die gemeinsame Erklärung nicht.