Pößneck/Schleiz. Fragen von Lesern vor der Stichwahl zur Landratswahl und Antworten zweier betroffenen Kandidaten sowie aus der Kreisverwaltung

In den vergangenen Tagen haben Leser wiederholte Male in der Redaktion gefragt, warum die Plakate der unterlegenen Landratskandidaten Regina Butz und Ralf Kalich noch an der einen oder anderen Stelle – am Morgen des 26. Januar zum Beispiel vereinzelt an der B 281 in Oppurg (Kalich) und Pößneck (Butz) – hängen. Ein Leser bringt damit auch eine mögliche Irreführung der Wähler im Hinblick auf die Stichwahl vom 28. Januar in Verbindung.