Stephanie Rössel vertraut auf kreative Fähigkeiten aller Menschen

Wie viele Themen kann ein Gehirn eigentlich pro Tag oder pro Woche aufnehmen? Diese Frage stelle ich mir nach einer Woche mit einem Projekt gegen Einsamkeit, einer Schlägerei im Jugendclub, klassischer Musik in der Regelschule, einer Ausstellungseröffnung über 100 Jahre Mode, Fasching, der Bürgermeisterwahl, der Kreisbrandmeisterstellenausschreibung, Sirenenanlagen, Feuerwehrversammlung, noch mal Fasching, einem Rezeptkalender, einem leider tödlichen Unfall, der Landratswahl und dem Entstauben von Kunstwerken. Da war der Termin auf dem Schloss Burgk gut, um mal durchzuatmen. Diese besondere Ruhe im Schlosshof und der Blick auf die Saale und die Bäume - unglaublich schön. Und dann durfte ich im Inneren noch an besondere Flecken schauen, die sich mir bisher verborgen hatten. Diese knarrenden alten Türen, mit den riesigen Schlössern, die Malereien und Verzierungen an den Wänden und Decken, die knackenden Böden und die Gesichter auf den Gemälden, die einen auf Schritt und Tritt verfolgen. Wenn man für einen Moment die Augen schließt und die Ohren spitzt, dann ist bereits nach einer Weile das Klappern der Ritterrüstungen zu hören. Im Hof bellen die Jagdhunde und aus der Kapelle erklingt leise Orgelmusik. In den Gängen kichern Bedienstete und die Schritte der Ehefrau des Fürsten kommen immer näher. Sie meinen, meine Fantasie geht mit mir durch? Ja vielleicht, aber genau das ist im Übrigen die genaue Definition davon. Fantasie bezeichnet eine kreative Fähigkeit des Menschen, sich vorzustellen, wie Dinge sein könnten. Sich vorzustellen, wie etwas sein oder werden könnte, wünsche ich mir von allen, die am Sonntag wählen gehen. Dafür braucht man vielleicht gar nicht so viel Fantasie, sondern einfach nur einen klaren Blick von außen.