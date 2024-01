Nimritz. Der 3. Nimritzer Faschingsumzug wuchs auf das Dreifache an und konnte bei schönstem Sonnenschein statt finden.

Der Dorfplatz wurde zur Partyzone. In den Häusern hielt es am Samstagnachmittag in dem zur Verwaltungsgemeinschaft Oppurg gehörenden Nimritz kaum jemand. Die Trommeln waren kurz nach 14 Uhr schon von weit herzuhören. Meter für Meter schob sich der dritte Faschingsumzug dann durch den Ort. Vom Caravan-Stellplatz, vorbei an Schloss und Dorfkirche, links weg in die Weinberge und danach durch die Einfamilienhaussiedlungen zurück zum Dorfplatz.