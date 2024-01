Stephanie Rössel über den Wahlabend im Schleizer Landratsamt

Es war spannend. Die Luft brannte zum Teil im Foyer des Landratsamtes. Unglaublich viele Medienmenschen waren vor Ort. Aber auch einige Bürgerinnen und Bürger. Etwas schade, dass genau von diesen eine gewisse Aggression ausging. Beschimpfungen wurden ab und an ausgetauscht. Aber auch Unmut gegenüber der Presse geäußert. Lautstark feierte die AfD den Kandidaten, der verloren hat. Den Mut hat man in diesen Reihen nicht verloren. Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter, sagte Thrum am Rande. Christian Herrgott nahm die Botschaft über seinen Sieg mit gewohnter Ruhe entgegen. Er hat sich vorgenommen, umzusetzen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Sicher wird ihm in den nächsten sechs Jahren dieses Versprechen noch die eine oder andere unruhige Minute verschaffen. Aber das hat noch Zeit bis zum Amtsantritt.