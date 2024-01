Weira. Der Weiraer Gemeinderat will sich von Altlasten befreien. Was vor mehr als zehn Jahren festgestellt, aber nie gerichtet wurde.

Mit Altlasten beschäftigte sich jüngst der Gemeinderat von Weira. Denn das vor mehr als zehn Jahren erbaute Feuerwehrgerätehaus des Dorfes hat bauliche Mängel, die zwar damals bereits festgestellt und dokumentiert, aber nie beseitigt wurden, wie man in der Sitzung vom Donnerstagabend hören konnte. Die Mauer in südwestlicher Richtung sollte eine Brandmauer sein. Brandmauern, so heißt es, dürften keine Öffnungen haben. Hat sie aber: Es ist ein Fenster drin. Zudem dürfte kein Dachüberstand an jener Stelle vorhanden sein. Das mutet alles seltsam an. Wie in der Ratssitzung zu hören war, wusste der ehemalige Bürgermeister davon, aber der Gemeinderat hatte nie Kenntnis davon erhalten. In einer Prüfung, so der jetzige Bürgermeister Steffen Rogalla, fanden sich die Aktenvermerke wieder.