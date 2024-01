Pößneck. Die Polizei geht davon aus, dass die Mädchen zusammen unterwegs sind und veröffentlichte Fotos der beiden Vermissten.

Die beiden 12-jährige Mädchen Lina-Shayenne Schulze und Ashley Puschner verließen am Montagmorgen das Mädchenwohnheim in Pößneck. Gegen 7 Uhr machten sie sich auf den Weg zur Schule, dort kamen sie allerdings nicht an.

Wie die Polizei mitteilte, ist davon auszugehen, dass die beiden Mädchen zusammen unterwegs sind. Die Polizei hält es darüber hinaus für möglich, dass Lina-Shayenne und Ashley das Stadtgebiet von Pößneck mittels Zug oder Bus verlassen haben.

Lina-Shayenne Schulze ist circa 1,60 m groß, schlank, trägt eine feste Zahnspange und lange schwarze Haare. Das zweite Mädchen, Ashley Puschner, ist ebenfalls 1,60 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Über die aktuelle Kleidung der Vermissten ist nichts bekannt. Die Polizei veröffentlichte jedoch Fotos der beiden Mädchen.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die beiden Mädchen gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter 03663 4310 oder per E-Mail unter pi.saale-orla@polizei.thueringen.de bei der Polizei zu melden.

