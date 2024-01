Pößneck. Förderanträge für 2024 können bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck bis zum 31. März gestellt werden.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck unterstützen regionale Vereine auch in diesem Jahr wieder mit dem Förderprogramm „Stadtwerke Heimvorteil“. Mit einer Fördersumme von insgesamt 15.000 Euro sollen Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Bildung und Umwelt gefördert werden, heißt es in einer Mitteilung des Versorgers.

„Mehr als 100 Vereine hatten sich im vergangenen Jahr für den Heimvorteil beworben“, erklärt Ines Eckert, Leiterin der Stadtwerke-Unternehmenskommunikation. „Die große Resonanz macht deutlich, dass wir mit unserem Spendenprogramm viel Hilfe leisten können. Dies möchten wir fortsetzen und rufen Vereine sowohl aus Jena als auch aus den umliegenden Kreisen Saale-Holzland, Weimarer Land und Saale-Orla dazu auf, sich zu bewerben. Gerade im ländlichen Raum ist ehrenamtliches Engagement ein wesentlicher Beitrag zur Lebensqualität.“

Anträge direkt online ausfüllbar

Wie gehabt gibt es drei feste Fördergrößen: 1.000 Euro, 500 Euro und 250 Euro. Anträge können bis zum 31. März gestellt beziehungsweise auf der Internetseite der Stadtwerke direkt online ausgefüllt werden. Vereine sollten neben einer Beschreibung des zu fördernden Projekts darstellen, was ihr „Heimvorteil“ ist.

„Vereine, die in den vergangenen Wochen bereits einen Antrag auf Unterstützung im Rahmen der bisherigen Spendenvergabe gestellt haben, werden automatisch in die aktuelle Vergaberunde mit aufgenommen“, merken die Stadtwerke an.

Direkte finanzielle Unterstützung für ehrenamtliches Engagement durch die Jenaer Stadtwerkegruppe ist auch über die Spendenplattform Jena-Crowd mit einem monatlichen Fördertopf in Höhe von 1000 Euro möglich. „Das Prinzip hier ist klassisches Crowdfunding mit einer zusätzlichen Unterstützung durch die Stadtwerke“, wird in der Mitteilung erinnert. Über Jena-Crowd gelang es seit 2019, mehr als 380.000 Euro von fast 6500 Projektunterstützern zu generieren. Das Angebot Jena-Crowd kann ganzjährig genutzt werden.

Hier geht es zum Spendenantrag für den Heimvorteil und hier zur Crowdfundingplattform Jena-Crowd.