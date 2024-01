Pößneck/Wernburg/Rockendorf. Der bisher monatliche ökumenische Gottesdienst im Pößnecker Bilke-Saal soll in seiner Form verfeinert werden und künftig im Wechsel in verschiedenen Kirchgemeinden gefeiert werden.

Für Kirchgemeinden in Pößneck und Umgebung sind am Sonntag, 28. Januar, die diesjährigen Ökumenischen Gebetswochen zu Ende gegangen. Vom 13. bis 28. Januar fanden in der evangelischen Kirche in Schlettwein, in der neuapostolischen Kirche in Rockendorf, im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Pößneck, beim Verein Mittendrin, in der katholischen Kirche in Pößneck, im Pfarrhaus Wernburg und zum Abschluss in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Pößneck insgesamt neun Veranstaltungen statt. Ein Gebetsabend fiel witterungsbedingt aus.