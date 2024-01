Zoppoten. Das Winterprogramm des Freizeitclubs Zoppoten bietet informative Vorträge, Brauchtum und Geselligkeit im Handarbeitskorb.

Der Freizeitclub Zoppoten hat wieder einiges auf die Beine gestellt, um in den Wintermonaten mit Vorträgen und Veranstaltungen den Winterblues zu vertreiben. Besonders die sonntäglichen Vorträge im Handarbeitskorb locken immer viele Besucher an. „Das Programm gibt es nun schon seit dem vergangenen Jahr“, erklärt Marianne Graf vom Freizeitclub. „Im Sommer sind wir meist draußen, also haben wir uns für die kalte Jahreszeit etwas für drinnen überlegt.“