Schleiz/Oettersdorf. Der Schleizer CCH lässt Oettersdorfer Kulturhaus zur Raketenlandebahn werden

Wer am Samstagabend den Oettersdorfer Kultursaal betrat, der wurde überrascht von einer umfassenden Weltraumatmosphäre. In gelungener Grafiktechnik schwarz weiß leuchteten Raumschiffe, Planeten sowie Weltraumbewohner von den Wänden. Der Saal war brechend voll und vor dem Tresen traf man sich oft. Zur Veranstaltung des CCH Schleiz strömten Seeräuber, Sheriffs, traumhafte Weltraumgestalten, Skiläufer mit geschulterter Flinte, wunderschöne Frauen in fantasievollen Kostümen und viele andere. Sektgläser klangen aneinander an den gedeckten Tischen, bis plötzlich naturgewaltige Töne den Raum erzittern ließen. Na klar, man befand sich ja in einem Raumschiff. Der Kapitän des Raumschiffes, alias Bernd Göhring, setzte sich an die komplizierte Steuerung. Auf einer Videowand konnte jedermann verfolgen, welchen Weg man durch das All wählte. Es gab einen zweiten Kapitän, einen attraktiven Marsmenschen. Bernd Göhring und andere führten kurzweilig durchs Programm.