Schleiz/Gera. Elf Kinder und Jugendliche der Schleizer Nachwuchsabteilung haben am Wochenende Wissen und Können beim 33. Geländespiel bewiesen.

Elf Kinder und Jugendliche der Schleizer Jugendfeuerwehr im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren haben am vergangenen Samstag beim 33. Geländespiel der Jugendfeuerwehren und Hilfsorganisationen der Stadt Gera einen der dritten Plätze belegt. Insgesamt nahmen an der Veranstaltung 450 Kinder und Jugendliche in 37 Mannschaften und zwei Altersgruppen teil.