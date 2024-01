Stephanie Rössel über den großen Aufwand für ein Foto früher und die Massenproduktion heute

Wie früher Fotos gemacht wurden, ist doch wirklich so ganz anders als heute. Jeder knipst mit seinem Smartphone herum. Tausende Dateien sammelt jeder. Gedruckte Fotos werden kaum noch aufbewahrt. Die wären von Heinrich Körner inzwischen vermutlich auch verblichen, wenn sie so auf dem Dachboden der Familie Schilling oder im Safe des MSC gelegen hätten. Zum Glück sind es gut erhaltene Glas - und Kunststoffnegative. Zur Digitalisierung dieser braucht es zwar spezielle Technik, aber da gibt es ja Unterstützung aus Jena. Trotzdem ist es doch faszinierend, wie viel Aufwand damals für ein Foto notwendig war. Da musste alles in dem einen Moment stimmen. Die Menschen durften sich nicht bewegen. Auf die kleine Glasplatte wurde eine fotochemischen Emulsion aufgetragen und diese dann in eine sogenannte Plattenkamera gesteckt. Ein Fehler beim Einstellen der Belichtung oder Fokussierung konnte das Bild ruinieren, was natürlich ein teurer Spaß war. Wie einfach ist das doch heute, wo man einfach zwei Dutzend Mal klicken kann, für ein gutes Bild.