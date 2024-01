Schleiz. Beim „Zwitscherkanal X“ schaffte es die Stichwahl im Saale-Orla-Kreis zu einem „Trend“-Thema zu werden – mit verbissenen Kommentaren, aber auch einigem Humor.

Die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis fand bundesweite Beachtung auch in den digitalen Netzwerken. Bei „X“ (ehemals Twitter) stand das Stichwort „#SaaleOrlaKreis“ am Sonntagabend ganz oben bei den Trends in Deutschland, die nach einem Algorithmus ermittelt werden.