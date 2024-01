Triptis. Auch „Schwarzauffahrten“ haben die Landwirte im Blick. Man lässt nicht locker: Wie es weitergeht.

Es geht wieder los: Der Bauernprotest im Saale-Orla-Kreis nimmt wieder Fahrt auf. Beziehungsweise nimmt man an diesem Mittwoch von 6 bis 18 Uhr den Pendlern und Reisenden die Möglichkeit, auf die Autobahn 9 in Triptis aufzufahren. Übrigens auch die sogenannten Schwarzauffahrten, acht an der Zahl, die bei den vorangegangenen Demos der Bauernverbände gegen die Agrarpolitik des Bundes gern als Schleichwege herhielten, um dann doch auf die Autobahn kommen zu können. Acht dieser Zugänge haben die Landwirte im Bereich Triptis mit Traktoren zugestellt, wie es von Seiten der Polizei heißt. Laut Protestler Jens Tränkler von der Agrargenossenschaft Geroda kümmern sich die Oppurger Kollegen um die auch als Wirtschaftsauffahrten bekannten Zuwege bei Fliegl. Lieder-Agrar aus Lemnitz, Henke aus Weira und die Agrargenossenschaft aus Kamsdorf blockieren die weiteren drei Auffahrten in Triptis. Es geht den Landwirten um den Abbau der Bürokratie, die CO₂-Steuer und Agrardiesel-Rückerstattung. Weitere Aktionen sind in Vorbereitung, sagt Tränkler, darunter bereits bekannte Mahnfeuer und Traktoren-Korsos.