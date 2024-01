Blintendorf. Warum die Landwirte weiterhin auf der Straße sind und wie es mit den Demonstrationen an den kommenden Tagen weitergehen soll.

Um 6 Uhr morgens kam niemand mehr auf die Autobahn im Saale-Orla-Kreis. Und das sollte für zwölf Stunden so bleiben. Erneut wurde am Mittwoch mit einem halbtägigen Protest von den Landwirten der Region das Signal an die Öffentlichkeit gesendet, wie groß die Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik ist.