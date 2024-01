Bad Lobenstein. Der 75. Geburtstag ist ein Anlass zum Schwelgen in der Vergangenheit und um ordentlich zu feiern. Der KCL Bad Lobenstein jedenfalls lässt bei seinem Jubiläum nichts anbrennen.

Die Gästeliste am Abend der Jubiläumsgala des KCL in Bad Lobenstein war lang: Karnevalsgesellschaft Grün-Gold Wurzbach, KC-Lehesten „Lehesten Helau“, KC „Schlossnarren“ Oppurg 1990, RFC Remptendorf, Blankenberger Carnevalsclub, Camburger Carneval Club Concordia, Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft 1984, Karnevalgesellschaft „Duhlendorf“ Neustadt und der Hirschberger Faschingsclub Blau Gelb – sie alle waren gekommen, um mit dem KCL im Kulturhaus in Bad Lobenstein zu feiern. Die Bands „Casa“ und „Brilliant“ sowie DJ Paddy und Klangakzent sorgten für die musikalische Umrahmung.