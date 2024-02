Ranis. Für die Immobilie mit dem ältesten Gebäudeteil in der Raniser Alstadt gibt es einen Interessenten

Für das Haus in der Kirchgasse 20 in Ranis scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. „Wir haben einen Interessenten für das Gebäude“, informierte Frank Sieber, Vorsitzender des Technischen Ausschusses des Stadtrates von Ranis, in der jüngsten Sitzung des Gremiums.