Oppurg. Ob tatsächlich ein Hauptbahnhof in Oppurg gebaut wird und warum eine kurze Sperrung auf Bahnreisende zukommt, klären Deutsche Bahn und der Faschingsverein

Ein mehr als kurioser Anblick bietet sich seit wenigen Tagen den Bahnreisenden am Oppurger Bahnhof. An zwei Stellen ergänzen die zahlreichen Hinweisschilder, auf dem Gäste informiert werden, an welcher Bahnstation man sich befindet, der Zusatz „Hbf“. Der Bahnreisende weiß, es ist ein Hauptbahnhof, weil es weitere Stationen in demselben Ort oder Stadt geben könnte. In Oppurg ist das freilich ausgeschlossen, es gibt nur den einen an der Trasse Gera-Saalfeld.