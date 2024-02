Pößneck. Unser Redakteur Marcus Cislak macht sich Gedanken über die Rollen, die wir im Tagtäglichen spielen. Man nehme sich ein Beispiel an unseren Kindern!

Da kann man auf- und niederhüpfen, es ignorieren oder das Land fluchtartig verlassen, nützt alles nix. Der Fasching hält den Saale-Orla-Kreis in seinen närrischen Krallen. Familie Cislak ließ es sich zum Kinderfasching vor einer Woche im Bergschlösschen gut gehen. Meine Frau bastelte fleißig mit ihren Freundinnen an deren Weiberfaschingsmotto – Cocktailgläser. Und unsere Kinder erwartete an diesem Freitag zur Halbjahreszeugnisausgabe eine zünftige Faschingsparty in der Schule.