Schleiz. Oliver Nowak über kurzfristige Geschenke, mangelnde Kreativität und viel Liebe

Valentinstag ist eigentlich nicht so mein Ding. Zum einen, weil ich eher der Naturromantiker bin als der Restaurant-Romantiker, und zum anderen, weil sich meine kreative Ader in Sachen Geschenke eher zurückhält und ich ohnehin den Valentinstag als Kommerztag sehe. Glücklicherweise weiß meine Frau immer ziemlich genau, was sie will und teilt mir das auch mit, gerne auch mehrfach.