Ruppersdorf. Zunächst zieht der Strohwickel mit seinem Gefolge von Haus zu Haus. Am Abend geht er in Flammen auf, womit der Frühling kommen kann.

Junge Menschen pflegen in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis eine uralte Tradition. Wenn sie unterwegs sind, ist es das untrügliche Zeichen dafür, dass der Winter verspielt hat und so langsam der Frühling einkehrt. Nur zwei Mal musste dieses Brauchtum in jüngster Vergangenheit auf völlig andere Weise gepflegt werden.