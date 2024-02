Pößneck. Bohrer und Nager im Dachtragwerk und in einer Renaissance-Kassettendecke: Stadträte sind mit Begasung einverstanden

In der Pößnecker Gottesackerkirche werden demnächst Schädlingsbekämpfer arbeiten. Im Dachtragwerk und in der Renaissance-Kassettendecke der einstigen Kapelle Unserer Lieben Frauen ist nämlich der gerne in Dachstühlen nistende Hausbock (Hylotrupes bajulus) und der auch als Holzwurm bekannte Gemeine Nagekäfer (Anobium punctatum) festgestellt worden. Den Holzfressern in dem städtischen Objekt soll nun mit einer Begasung zu Leibe gerückt werden.