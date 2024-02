Pottiga. Die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig schafft für knapp 23.000 Euro eine mobile Schlauchwaschanlage für seine Feuerwehren an. Und eine weitere Anschaffung ist geplant

Die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig schafft für knapp 23.000 Euro eine mobile Schlauchpflegeanlage für seine Feuerwehren an. Dafür gab der Rat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht. Bürgermeister Alex Neumüller (CDU) wurde beauftragt, die mobile Anlage noch in diesem Jahr zu beschaffen. Das Geld für die Anlage, knapp 22.600 Euro, kommt aus der Feuerwehrpauschale des Freistaates Thüringen, die im Haushaltsbeschluss 2023 für jede Einsatzkraft einer gemeindlichen Feuerwehr 300 Euro zahlt. Diese Pauschale ist zur Verwendung in den Feuerwehren für Anschaffungen vorgesehen, die nicht über den regulären Haushalt der entsprechenden Gemeinde abgedeckt werden.