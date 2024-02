Stephanie Rössel von zwei Abenden zwischen denen ein viertel Jahrhundert liegt.

Es war bunt. Ein Blick in das Hirschberger Kulturhaus glich am Dienstagabend einer Tüte voller Konfetti. Mehrere Dutzend Vereine waren der Einladung des HFC gefolgt. Die Uniformen in Rot, Gelb, Blau, in Grün, Lila und glitzernd boten einen beeindruckenden Blick. Aber auch die Bühne, wo das Traumschiff mit der uniformierten Crew glänzte, zog die Blicke an.

Es ist wohl der Geist der Zeit, dass es hin und wieder von Tisch zu Tisch schallte: „Wir folgen euch schon. Klickt ihr uns auch?“ Gemeint sind die Social-Media-Kanäle, in denen seit Wochen Videos und Fotos der einzelnen Veranstaltungen das Netz fluten. Früher haben wir noch Adressen getauscht oder eben Telefonnummern. Das war auch noch zum ersten Vereinsfasching vor 25 Jahren so. Da war ich tatsächlich selbst dabei und habe in einer der Funkengarden in einem der damals teilnehmenden Vereine getanzt. Dass ich nun zum ersten Mal, ein viertel Jahrhundert später, wieder im Kulturhaus war, glich selbst für mich einer kleinen Zeitreise. Irgendwie ein schöner Abschluss der fünften Jahreszeit in diesem Jahr.