Pößneck. In einer halbe Stunde erklärt Franziska Gebser, was ein Stammbuch ist - mit einem Baum hat es jedenfalls nichts zu tun

Mal schnell ins Museum in der Mittagspause zu gehen, um sich kurz zu bilden, ist mit Sicherheit keine Pößnecker Erfindung, aber ein Format, was man so noch nicht in der Stadt hatte. Rund zehn Personen kamen am Donnerstag ins Stadtmuseum und nahmen an einer Kurzführung teil, die Hunger auf mehr machen soll. Das ist zwar nicht wörtlich zu nehmen, ab was nicht ist, kann ja noch werden, aber es soll Neugier wecken: Auf die Sonderausstellung zum Thema Stammbuch, die noch bis zum 3. März zu sehen ist. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Franziska Gebser zeigte die frühere Form des Poesiealbums beziehungsweise Freundschaftsbuches. Es ist Teil der Erinnerungskultur am Beispiel von Caroline Weiß, deren Stammbuch im Jahr 2013 bei einer Schenkung in Besitz des Museum 642 kam. Die Ursprünge dieser bürgerlichen Tradition, führte Gebser aus, sei in den genealogischen Stammtafeln des Adels zu sehen. Mit der Reformation entwickelten sich händische Widmungen, die man sammelte, band und einklebte. Beliebt bei Studenten, die diese Schriften als Empfehlungsschreiben von Respektspersonen nutzten, um sich zu bewerben. Sie begannen kunstvoller zu werden: individuelle Zitate, Lieder, Federzeichnungen, Malereien, Verzierungen. Eine eigene Kunstform hatte sich im 18. Jahrhundert etabliert, die sich auch nach und nach industrialisierte mittels Druckgrafiken und Vorlagen, die beliebig oft kopierte werden konnten. Die Sonderschau im Stadtmuseum widmet sich dem zweihundert Jahre alten Stammbuch von Caroline Weiß. 180 Seiten mit 56 Radierungen und 32 Eintragungen von 26 Personen aus dem Raum Pößneck und Schleiz, darunter einer Frau der Porzellan-Dynastie Conta. Und dem Grafiker Friedrich Wagner, der bislang unbekannte Landschaftsmotive von Pößneck, Oppurg und Langenorla ihr im Stammbuch hinterließen. Das Ziel: Das Bewahren von Beziehungen über eine räumliche und zeitliche Distanz. Wann die nächste Kunstpause stattfindet, ist noch nicht klar.