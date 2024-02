Neustadt an der Orla. Nach einer weiteren Befassung mit dem Thema und einer „langen Diskussion“ hinter verschlossenen Türen kommt es jetzt auf die Neustädter Stadträte an

Der seit November 2023 in der öffentlichen Diskussion stehende „Solarpark Knau“ in dem Neustädter Ortsteil scheint kaum noch Chancen auf eine Umsetzung zu haben. Der Neustädter Bau- und Umweltausschuss hat das Projekt nach seiner erneuten Befassung mit dem Thema nämlich abgelehnt. Entsprechende Informationen dieser Zeitung bestätigte auf Nachfrage der Neustädter Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Das letzte Wort, wie er betonte, habe allerdings der Neustädter Stadtrat und dieser werde in dieser Sache gleich zu Beginn seiner Sitzung vom kommenden Donnerstag im Augustinersaal, Beginn 19 Uhr, eine Entscheidung treffen.