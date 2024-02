Bad Lobenstein. Es gibt in der Region ehemalige Geschäfte und Märkte, in denen es nach deren Schließung ruhig geworden ist. Einige schauen wir uns jetzt in einer kleinen Serie näher an.

„Der Kaffee ist fertig...“ - bevor vielleicht zur Musik von Peter Cornelius die ersten Gäste begrüßt werden können, wird es noch eine Weile dauern. Doch die Bauarbeiten sind in vollem Gange, um inmitten des kurstädtischen Zentrums ein nettes Café entstehen zu lassen.