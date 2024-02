Stephanie Rössel über den Fasching im Saale-Orla-Kreis. Hier endet die fünfte Jahreszeit nicht am Aschermittwoch.

Da haben wir es wieder, das Phänomen, das mich bereits vergangenes Jahr irritierte. Am Aschermittwoch endet die fünfte Jahreszeit. Das närrische Treiben ist vorbei, die Kostüme werden wieder in den Schrank verräumt. Aber nicht im Saale-Orla-Kreis. Hier geht es mancherorts erst richtig los. Geschummelt wird in Schleiz, da wird, der Rathausschlüssel zwar am 11.11. abgeholt, jedoch seit Jahren nicht zurückgebracht. Außer im vergangenen, da hatte ich das sozusagen gefordert. Einige Vereine habe jetzt erst ihre Veranstaltungen. Das geht also noch locker bis in den März. Lachen musste ich, als mir ein Rechtsanwalt, der sehr aktiv im Fasching ist, in dieser Woche erzählte, dass man bei Gericht am Rosenmontag und Faschingsdienstag keine Rücksicht nehme. „Wenn Sie da keine Termine wollen, müssen Sie schon nach Köln ziehen“ habe ihm der Richter wohl gesagt.

Vor drei Jahren hatte ich zum Fasching übrigens ein Waschbärenkostüm an. Da ich diese Woche Dienst im Orlatal hatte, hätte ich das am Dienstag eigentlich anziehen können. Im Oberland wäre ich Gefahr gelaufen, dass mir die Schleizer Feuerwehr ein Netz überwirft und mich im Wald aussetzt. Obwohl ich dagegen nichts einzuwenden hätte. Da gefällt es mir aktuell sowieso am besten. Da ist Ruhe und gute Luft. Da wird nicht gemeckert und gemotzt. Das nimmt gerade Überhand. Und allen fällt es auf. Alle stört es. Und es ändert sich trotzdem nicht. Kürzlich habe ich ein T-Shirt gesehen mit der Aufschrift „Mehr Liebe, weniger Hass“. Wobei der Druck auf einem T-Shirt einer Metal-Band, bei der ich kürzlich zum Konzert war „we all taste same“ - wir schmecken alle gleich - auch einer Tatsache entspricht. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, bevor man sich gedanklich über andere stellt.