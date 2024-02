Neues aus Schleiz und Zeulenroda: Stephanie Rössel im Gespräch mit der Organisatorin der „Offenen Gärten“.

1. Wann finden denn die „Offenen Gärten“ in Schleiz und Zeulenroda in diesem Jahr statt?

Wir haben uns in diesem Jahr für den 2. Juni entschieden. Dann werden wieder einige Tore geöffnet, die Einblicke in ihre Grundstücke und damit in wunderschöne Gärten geben. Außerdem ist es so in diesem Jahr möglich, mal eine andere Vegetationsperiode zu erleben.

2. Sie rufen aktuell dazu auf, dass sich doch gerne noch Gartenbesitzer melden soll, die mitmachen möchten?

Ja, wir suchen immer neue Menschen, die Lust haben Teil des Ganzen werden. Wir haben natürlich über Jahre Stammgärten, die fast immer mitmachen. Immer wieder findet sich auch mal jemand Neues. Viele Besucherinnen und Besucher machen sich auf den Weg und da ist es natürlich auch unser Anliegen regelmäßig neue kleine idyllische Paradiese zeigen zu können.

3. Welche Voraussetzungen müsste man den erfüllen, um seinen Garten anderen zeigen zu dürfen?

Da gibt es kaum Kriterien. Lediglich muss man ein bisschen verrückt sein, an diesem einen Sonntag hundert Leute auf seinen Grund und Boden zu lassen. Wer aber einmal mitgemacht hat, bleibt dabei. Alle sind am Ende so begeistert von den Gesprächen und den Erfahrungen. Wer mitmachen möchte, nimmt einfach Kontakt mit mir auf. (gartentag-schleiz-zeulenroda.de) Dann komme ich vorbei, schaue mir den Garten an und wir beratschlagen, was noch vorzubereiten wäre. Meist sind die Grundstücke aber in so einem tollen Zustand, dass nur Organisatorisches abgesprochen werden muss. Es können sich auch relativ Kurzentschlossene melden, da die Liste online jederzeit aktualisiert werden kann. Im Übrigen erheben wir ja keinen Eintritt. Wir stellen lediglich eine Spendenkasse auf, deren Inhalt dann für einen guten Zweck gespendet wird. Welcher wir vorher noch bekannt gegeben.