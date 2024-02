Pößneck. Menschen verschiedener Generationen lassen sich auf etwas andere Blindverkostungen und Castings ein

Der „Winterleseabend“ der Stadtbibliothek Pößneck lockte am Freitagabend etliche Leseratten verschiedener Generationen in die Bilke. Schmökern und fachsimpeln standen in der lauschigen Runde mit einer Blindverkostung der etwas anderen Art hoch im Kurs.