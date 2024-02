Schleiz. Auf der Bundesautobahn 9 hat es am Sonntagvormittag einen schweren Unfall gegeben, wie durch ein Wunder blieb ein siebenjähriges Mädchen dabei nahezu unverletzt.

Einen wirklich fleißigen Schutzengel muss am Sonntag wohl ein siebenjähriges Mädchen gehabt haben, als es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin kurz vor der Anschlussstelle Triptis kam. Gegen 11.25 Uhr, so vermeldet die Autobahnpolizei, verlor der 51-jährige Fahrer aus Bayern aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über seinen Mercedes. In der Folge krachte der Mercedes zuerst in die Mittelmauer und schleuderte dann quer über alle Fahrspuren in die rechte Leitplanke, welches das Fahrzeug durchbrach und sich den Hang hinab mehrfach überschlug.