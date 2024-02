Schleiz. Die Anfang Dezember abgenommenen Ukraine- und Israel-Fahnen sind kein Thema mehr

Seit Montag, 19. Februar, wehen vor dem Haupteingang des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreis in Schleiz gemeinsam die Flaggen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland, des Freistaates Thüringen und des Saale-Orla-Kreises.

Wie Landrat Christian Herrgott (CDU) erklärte, habe er diese Beflaggung angeordnet, um die Funktion des Landratsamtes als öffentliches Verwaltungsgebäude zu unterstreichen.

Sei die Beflaggung am Hauptsitz der Kreisverwaltung in der Vergangenheit zumeist an aktuellen Anlässen wie Gedenk- oder Feiertage ausgerichtet gewesen, soll sie in der jetzigen Form dauerhaft bestehen bleiben.

Reines Verwaltungshandeln

Herrgott erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die neue Beflaggung zum einen reines und routinemäßiges Verwaltungshandeln sei, zum anderen habe er sie so für den Fall seiner Wahl zum Landrat schon vor Monaten angekündigt, ohne das Thema im Wahlkampf extra thematisieren zu müssen.

Die Ukraine- und Israel-Fahnen, die Anfang Dezember mit den anderen damaligen Bannern abgenommen wurden, seien an dieser Stelle kein Thema mehr.

Red