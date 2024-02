Pößneck. Unser Redakteur Marcus Cislak kommentiert über ein Bürgerbegehren gegen eine Solaranlage, für die es schon Baurecht gibt. Wer hat R(r)echt?

Zum langen Atem der Bürgerinitiative (BI) Oberland gegen den Solarpark in dem kleinen Dorf Gertewitz kann ich deren Mitglieder nur beglückwünschen. Deren Argumente sind hinlänglich bekannt, ich äußere mich nicht mehr dazu. Nur so viel: Ich finde Energiegewinnung ohne fossile Energien richtig und wichtig, mehr noch, als den einzigen Weg, um den steigenden Hunger nach Energie Herr zu werden. Und dabei unsere Umwelt zu schonen. Dass die Anlagen in Größenordnungen errichtet werden müssen, ist unvermeidlich. Wer Energie wie und wo erzeugen möchte, darf jeder für sich entscheiden. Darum darf auch ein Landwirt entscheiden, wofür er seine Flächen im Rahmen der Gesetze verwenden darf. Am Ende heißt das, dass sich auch Bürger nicht übers Gesetz stellen können und dürfen. Die Frage ist darum: Kann ein Bürgerbegehren, welches ein Gemeinderatsbeschluss verändern kann, das von einer höheren Behörde erteilte Baurecht aushebeln. Nun, das haben Juristen zu entscheiden.