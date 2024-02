Pößneck. Was ein vom Hausbewohner benutzter DDR-Feuerlöscher auslöst und wie man damit umgeht

Es ist stets ratsam einen Feuerlöscher im Haus oder Wohnung zu haben, stellt Wilfried Henkel, der Bewohner eines Hauses in Pößneck-Nord, fest. Allerdings einen derartigen, den er am Dienstagfrüh benutzte, schnellstens entsorgen, der war nach seinem Einsatz ohnehin alle. Glück im Unglück: Über dreißig Jahre muss der Löscher alt gewesen sein, denn diese Flasche hatte standardmäßig zur Ausstattung eines Trabants gehört. Damit hatte er jedenfalls am Dienstagmorgen gegen halb zehn einen Brand an dem Wäschetrockner gelöscht, bevor er auf das ganze Haus übergreifen konnte. Mit Malerarbeiten sei er beschäftigt gewesen und habe rasch die Flammen am Gerät bemerkt. Die Feuerwehr rückte schnell an, bekannt war, dass die Flammen schon erstickt waren, wie Stadtbrandmeister René Lippke vor Ort sagt.