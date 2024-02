Pößneck. Einen Feuerlöscher in Wohnung oder Haus zu haben, ist dringend geboten. Ein modernes Gerät aber noch viel wichtiger, findet Kommentator Marcus Cislak.

Der zunächst glimpflich erscheinende Brandeinsatz in Pößneck, der von einem Wäschetrockner ausging, führt mich zu zwei Erkenntnissen. Erstens: Man lernt, dass ein Trockner zwar praktisch ist, wenn man wenige Möglichkeiten hat seine Wäsche zu trocknen, aber durchaus seine Tücken hat. Im Hause Cislak haben wir ein solches Gerät seit vielen Jahren, um Feuchtigkeit im alten Gebäude auf ein Minimum zu halten. Wir haben kleine Räume, also wenig Platz sie so zu trocknen. Aus praktischen Gründen stellt man den Trockner daher an und kann sich später um die trockene Wäsche kümmern. Alleine lassen würde ich das Gerät darum nicht mehr. Zweitens: Es empfiehlt sich, einen Feuerlöscher im Haus zu haben. Gut, dass meine Frau im Sicherheitsbereich tätig ist. Ein kleiner Feuerlöscher befindet sich seit einiger Zeit bei uns im Haushalt. Aber: Dass die Entsorgung eines solchen Gerätes nach dem Haltbarkeitsdatum gar nicht so einfach ist, war mir auch noch nicht bewusst. Und dass DDR-Löscher, die man in jedem Trabi finden konnte, ziemlich gefährlich sein können.