Pößneck. Der Pößnecker Kommunalpolitiker Enrico Kleebusch rechnet mit der SPD ab, die hat allerdings Mitglieder mit langem Gedächtnis: Eine Zusammenfassung

Enrico Kleebusch ist seit 2014 Mitglied sowohl des Pößnecker Stadtrates als auch des Kreistages Saale-Orla. In diesen Gremien ist der Chemiker einer von nur wenigen Kommunalpolitikern mit einem Doktor-Titel (Dr. rer. nat.), mit welchem er oft auch respektvoll angesprochen wird. So wurde eine Pressemitteilung vom 31. Januar, die er am 2. Februar verbreitet und mit welcher er seinen Austritt aus der SPD verkündet beziehungsweise begründet hat, aufmerksam gelesen, zumal Kleebusch den Ruf hat, sich pointiert bis polarisierend zu äußern. Vor diesem Hintergrund wiederum wundert es nicht, dass bekannt gewordene öffentliche und nichtöffentliche Reaktionen auf die Kleebusch-Abrechnung weit auseinander gehen.