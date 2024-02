Saale-Orla-Kreis. Ein zum Teil vermietetes Haus soll demnächst in Leipzig bei einer Auktion versteigert werden. Dabei liegt die Jahresnettomiete über der Hälfte des Mindestgebots.

Idyllisch in der Natur liegt die kleine Stadt, in der demnächst ein Haus bei einer Auktion in Leipzig unter den Hammer kommt. Das Haus selbst liegt direkt im Stadtkern und ist ein zum Teil ein vermietetes Mehrfamilienhaus. Es soll am Freitag, 1. März, bei einer Auktion im Marriott-Hotel in Leipzig ab 11 Uhr versteigert werden. Das Mindestgebot beträgt 8000 Euro. Die Jahresnettomiete für die zwei dort vermieteten Wohnungen liegt bei über 4200 Euro, gibt der Auktionator, die Sächsische Grundstückauktionen AG, in seinem Exposé an.