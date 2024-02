Wüstenwetzdorf. Tömmelsdorf und Wüstenwetzdorf: Ein junger Bürgermeister stellt die hübsche Gemeinde vor, die viele Überraschungen zu bieten hat

Dass man als winzige Gemeinde von Windkraftanlagen profitiert, ohne derartige Energieerzeuger im Ort zu haben, ist seit dem 1. Januar möglich. Eine Gesetzesnovelle macht es möglich. Immerhin, überschlägt es Michael Preußer, Bürgermeister von Tömmelsdorf seit 2022, spült es jährlich rund 600 Euro in die Gemeindekasse. Die Anlagen stehen im Nachbarlandkreis Greiz, die drehenden Flügel erblickt man von Wüstenwetzdorf in Richtung Gütterlitz aus. Auch für die Stromtrasse, die die Anlagen in Schmieritz versorgen sollen, winkt Geld. „Die Anlagen sind streitbar“, gibt er sich betont neutral. Für Windkraftanlagen sei das Gemeindegebiet eher ungeeignet, auch wegen des beliebten Naherholungsgebietes namens Wolche. Ein zusammenhängendes Teichgebiet, das besonders am Wochenende von Gästen auch aus Gera besucht werde.