Pößneck/Schleiz. Themen des Ostens und des ländlichen Raums: Die bundesweit positive mediale Aufmerksamkeit aus Anlass der Landratswahl mit AfD-Niederlage soll weiter gepflegt werdem

Christian Herrgott (CDU) ist am Donnerstag, 22. Februar, in der 23.15 Uhr beginnenden ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ als Landrat des Saale-Orla-Kreises zu Gast. Die Sendung zu kurzweilig aufbereiteten politisch aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen, wie sie sich selbst vorstellt, wird bereits am Mittwoch, 21. Februar, in einem Hamburger Studio aufgezeichnet.