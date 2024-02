Neustadt an der Orla. Im Saale-Orla-Kreis werden in dieser Woche kindgerechte Lesungen für Grundschüler angeboten, auch Filme für Jugendliche. Über Bewegendes aus der Stadtbibliothek Neustadt während der Nacoa-Aktionswoche.

Wenn nachts ein stinkend-grüner Flaschengeist aus dem Küchenschrank hervorsteigt, bedeutet das selten Gutes. Denn der sprichwörtliche Geist aus der Flasche hält Viola, Mutter von Leon, im Kinderbuch „Mia Marmelade“ von Mira Galle in seinen Krallen. Sie hat ein Alkoholproblem. Nichts ist mehr wie früher: Viola schläft zu ungewohnten Zeiten, vergisst einzukaufen, verhält sich seltsam. Das etwas mit ihr nicht stimmt, fällt dem Schüler auf. Er gibt sich die Schuld an der Misere. Das lockt die niedliche, besondere Miezekatze „Mia Marmelade“ an, die ihm Halt und Hilfe in dem suchtbelasteten Haushalt gibt. Wie die illustrierte, einfühlsame und hoffnunggebende Geschichte, die in Teilen vom Reporter dieses Artikels vorgelesen wird, weitergeht, wollen natürlich die Neustädter Viertklässler wissen. Sie wollen sich das Buch ausleihen, dass es auch in der Stadtbibliothek gibt. Denn die Zeit im außerschulischen Lernort Stadtbibliothek ist weit fortgeschritten.