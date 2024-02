Schleiz. Welches Baugebiet ein wichtiger Bestandteil der städtischen Einnahmen im Jahreshaushalt 2024 ist.

In der Diskussion um den Haushalt der Stadt Schleiz ging es jetzt im Stadtrat unter anderem auch um das Baugebiet Oschitzer Straße. Bürgermeister Marko Bias (CDU) hatte den Stadträten zuvor erklärt, dass sie in Form einer Tischvorlage noch einen Beschlussvorschlag für den nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung hätten, der wichtig für die Umsetzung des Haushaltsplanes sei. Dieses Papier, so führte er kurz aus, betreffe die Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Saale-Orla in Sachen Baugebiet Oschitzer Straße.