Pößneck. Präzisionskugelschießen beim 1. Tischkegelverein Pößneck: Wer die Erwachsenen- und Kinderwettbewerbe gewonnen hat und wie die Stimmung war

„Gut Holz!“ hieß es am Samstag, 24. Februar, in der Pößnecker Tischlerei Reuschel. Der 1. Pößnecker Tischkegelverein lud, wie so oft schon, zum Präzisionskugelschießen ein. Begrüßt von alten Veteranen dieses Geschicklichkeitsspiels, fand der neugierige Besucher schnell den Weg in die belebte Werkstatt.