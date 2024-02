Schleiz. Schleiz feiert Frauentag: Modenschau, Ladies Night, Strip & After-Show-Party locken in die Innenstadt

In der Schleizer Innenstadt laufen für den Frauentag am 8. März die Vorbereitungen auf Hochtouren. Um 14 Uhr beginnt die traditionelle Veranstaltung der Initiative Frauentag in der Wisentahalle. Lebenshilfe Schleiz, die Volkssolidarität Oberland, der demokratische Frauenbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie die IG Metall werden dabei von der Kreissparkasse, der Stadtverwaltung Schleiz, dem Landratsamt und dem DRK Kreisverband unterstützt. Das Programm wird in diesem Jahr vom Handels- und Gewerbevereins Schleiz, unter dem Motto „Du bist schön“ gestaltet. Dafür ist eine Modenschau mit Modetrends der Saison und Musik geplant.