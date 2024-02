Triptis/Altmannsdorf/Wurzbach/Altengesees. Zum thüringenweiten Tag der offenen Töpferei zeigen auch Werkstätten in der Region, was sie an Tonwaren zu bieten haben.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und schon gar nicht von der Drehscheibe. Dabei sieht es so einfach aus, wenn Brit Heide in ihrer Werkstatt in Triptis innerhalb von Minuten aus einem Klumpen Ton einen Krug formt. „Wichtig ist, dass man den Ton auf der Scheibe zentriert“, erklärt sie, während ihre Hände immer wieder von der Drehscheibe zu einem Eimer mit Wasser wandern. Die Hände müssen konstant mit Wasser benetzt sein, sonst wird das mit dem Töpfern erst gar nichts.